Antalya'nın Kaş ilçesinde tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla 2015 yılında inşasına başlanan Sütleğen Göleti projesi yıllardır tamamlanmayı bekliyor. Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve beraberindeki heyet, inşaatın sadece yüzde 25 seviyesinde kalarak atıl duruma düşmesine tepki göstererek projenin bitirilmesi gerektiğini bildirdi.

Sütleğen, Beldibi ve Üzümlü mahallelerinde sulama suyu eksikliğinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediği aktarıldı. Bölgedeki birçok tarım arazisinin susuzluk nedeniyle boş kaldığı, ekim yapılan sınırlı alanlarda ise hedeflenen verimin elde edilemediği vurgulandı.

MİLLİ SERVET VURGUSU

Gölet inşaatının mevcut durumunu yerinde inceleyen heyet adına yapılan açıklamada, kamu kaynaklarının israf edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Milletvekili Kaya, devlet bütçesinden harcama yapılarak belirli bir aşamaya getirilen projenin durdurulmasını eleştirerek, harcanan emeğin ve paranın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.

PROJE TAMAMLANIRSA BÖLGEYE NE SAĞLAYACAK?

Tarımsal altyapı yatırımlarının tamamlanması, kuraklık riskinin arttığı Akdeniz havzasında hayati bir rol üstleniyor. Sütleğen Göleti'nin faaliyete geçmesi halinde sadece sulama sorununun çözülmeyeceği, aynı zamanda artan verimlilikle birlikte yeni istihdam kapılarının açılacağı öngörülüyor. Ekonomik canlanmanın, bölgedeki nüfus tutulumunu destekleyerek eksik kalan kamu hizmetlerinin de iyileştirilmesine zemin hazırlayacağı belirtiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslenen yetkililer, yöre halkı için büyük önem taşıyan tesisin yatırım programı kapsamında acilen bitirilmesini talep etti. Yıllardır süren bekleyişin sona ermesiyle, Kaş'ın kırsal mahallelerindeki üreticilerin rahat bir nefes alması hedefleniyor.