TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Antalyaspor, deplasmanda Mardin FK ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibi karşısında skor üretmekte zorlandığı mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Antalya Ekspres'in aktardığı habere göre, Akdeniz temsilcisi bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında etkili olmaya çalışan konuk ekip, 4. dakikada Nikola Storm ve 18. dakikada Mevlüt Şimşek ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Ev sahibi Mardin FK, 25. dakikada Bünyamin Balat'ın pasını gole çeviren Zdravko Dimitrov ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İkinci devrede beraberlik golü için baskı kurmaya çalışan Antalyaspor, savunmada verdiği açıklarla kalesinde tehlikeler yaşadı. Mücadelenin 54. dakikasında sahneye çıkan Olarenwaju Kayode, ev sahibi takım adına farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Antalyaspor teknik heyetinin Yohan Boli, Veysel Sarı, Arda Altun ve Bachir gibi isimleri oyuna dahil etmesi skoru değiştirmeye yetmedi.

ANTALYASPOR İÇİN LİGDE SON DURUM NE?

Sezonun ilk iki haftasını geride bırakan Antalyaspor, elde ettiği bir galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 3 puanda kaldı. TFF 1. Lig maratonuna puan kaybıyla devam eden kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki haftalarda puan telafisi arayacak. Ev sahibi Mardin FK ise sahadan kritik bir galibiyetle ayrılarak moral buldu.