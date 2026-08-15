Giyilebilir teknoloji pazarındaki rekabet ve değişen tüketici alışkanlıkları, geleneksel saat üreticilerini yeniden yapılanmaya zorluyor. TheStreet'in incelediği resmi raporlara göre Fossil Group, 3 Nisan 2021 ile 4 Temmuz 2026 tarihleri arasında dünya genelindeki mağaza sayısını 395'ten 176'ya düşürdü. Toplamda 219 fiziksel mağazanın faaliyetine son verilirken, şirket dijitalleşme ve maliyet azaltma odaklı yeni bir stratejiye geçiş yaptı.

Mağaza kapanışları bölgesel olarak farklılık gösterdi. ABD'deki mağaza sayısı 170'ten 90'a, Asya'da 88'den 51'e inerken, en sert düşüş 137 mağazadan 35'e gerileyen Avrupa pazarında yaşandı. Finansal yükü hafifletmek amacıyla şirketin İngiltere iştiraki Fossil UK, Teksas'ta Chapter 15 kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu. JPMorgan Chase'ten alınan 150 milyon dolarlık kredi ve 2026 vadeli 150 milyon dolarlık tahvil borcunu kapsayan yeniden yapılandırma anlaşması, İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanarak tasfiye sürecini durdurdu.

FİNANSAL TABLODA İYİLEŞME SİNYALLERİ

Kapanışların ardından şirketin operasyonel maliyetlerinde belirgin bir düşüş kaydedildi. 2025 yılının dördüncü çeyreğinde 49 mağazanın kapatılmasıyla idari giderler yüzde 16 oranında azaldı. Bunun sonucunda faaliyet zararı 2025'te 103,9 milyon dolardan 19,1 milyon dolara geriledi. Fossil Group'un 2026 ikinci çeyrek net satışları yıllık bazda yüzde 4,9 azalarak 209,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesine rağmen, bu rakam analist beklentilerini aşmayı başardı.

AKILLI SAATLER GELENEKSEL PAZARI NASIL ETKİLEDİ?

Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch gibi teknoloji devlerinin domine ettiği akıllı saat pazarı, geleneksel saatlere olan talebi doğrudan baskılıyor. Tüketicilerin sağlık takibi ve dijital entegrasyon sunan giyilebilir teknolojilere yönelmesi, fiziksel perakende alanında da değişimi zorunlu kıldı. Temmuz 2026 verileri, açık hava alışveriş merkezlerinde ziyaretçi trafiğinin yüzde 5,1 arttığını, ancak düşük kategorili AVM'lerde doluluk oranlarının yüzde 72'ye kadar düştüğünü ortaya koyuyor. Şirket yönetimi, azalan AVM trafiği ve artan akıllı saat talebi karşısında outlet ile alışveriş merkezi mağazalarını azaltma yoluna gitti.

CEO Franco Fogliato liderliğinde yürütülen dönüşüm programı, toplamda 100 milyon dolarlık maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Fogliato, 2026'nın ikinci çeyreğindeki performansın yılın son çeyreğinde yeniden gelir büyümesine dönmesi için zemin hazırladığını belirtti. CFO Randy Greben ise küçülme sürecinin en zorlu aşamasının geride kaldığını ve yılı yaklaşık 178 mağaza ile tamamlayacaklarını açıkladı.