Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, milyonlarca öğrencinin ulaşımını sağlayacak okul servislerinin yeni tarifeleri netleşiyor. Büyükşehirlerde servis ücretlerine yüzde 20 ila 35 oranında zam yapılırken, artan maliyetler velilerin eğitim bütçesindeki yükünü katladı.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, velilerin karşılaştığı sorunlar sadece resmi zamlarla sınırlı kalmıyor. Bazı kurumlarda ilgili belediyeler tarafından açıklanan tarifelerin çok üzerinde rakamlar talep ediliyor.

Okul yönetimlerinin tek bir servis firmasıyla anlaşarak alternatiflere izin vermemesi, velilerin tepkisini çeken konuların başında geliyor. Bu durum, ailelerin fiyat pazarlığı yapma veya daha uygun bir seçenek bulma imkanını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

İL İL YENİ SERVİS ÜCRETLERİ

Ağustos ayında kesinleşen tarifelerle birlikte il bazındaki artışlar da tabloya yansıdı. Ankara'da servis ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Başkentte 0-3 kilometrelik en kısa güzergahın sezonluk ücreti 27 bin 332 liraya çıkarken, 3-6 kilometre 30 bin 155, 6-10 kilometre 35 bin 786, 10-15 kilometre ise 40 bin 433 lira olarak belirlendi. Ayrıca rehber personel ücreti 750 liradan bin liraya yükseltildi.

Kahramanmaraş'ta yüzde 35 artışla 0-3 kilometrelik mesafenin aylık bedeli 3 bin liraya ulaştı. Diyarbakır'da aynı mesafe için aylık ücret 2 bin 200 lira olarak açıklandı. Kocaeli'de ise esnafın yüzde 40'lık talebine karşılık yüzde 35 zam onaylandı ve 0-1 kilometrelik güzergahın aylık ücreti KDV dahil 3 bin 388 liraya çıktı.

Türkiye'nin en kalabalık öğrenci nüfusunu barındıran İstanbul'da ise yeni tarife henüz kesinleşmedi. Megakentteki servis ücretlerinin önümüzdeki günlerde yapılacak UKOME toplantısıyla netleşmesi bekleniyor.

KAYIT DIŞI ÖDEME TALEBİNE DİKKAT

Servis kayıt döneminde velileri en çok zorlayan bir diğer konu ise ödeme yöntemlerindeki usulsüzlük iddiaları oldu. Bazı işletmecilerin ilk taksidi nakit olarak ve zarf içerisinde elden talep ettiği, bu işlemler karşılığında resmi bir fatura veya belge düzenlemediği öne sürülüyor.

Kayıt işlemleri için telefon veya internet yerine doğrudan şirket merkezine çağrılan veliler, ödemelerin sadece bir kağıda atılan imzayla geçiştirildiğini belirtiyor. Okul yönetimleri ile servis firmaları arasında ekonomik bağ bulunduğunu iddia eden veliler, haksız kazanç ve kayıt dışı ödeme taleplerine karşı şikayetlerini valiliklere taşımaya başladı.

Servis esnafı ise akaryakıt, kasko, bakım ve personel giderlerindeki artışlar nedeniyle mevcut tarifelerin yetersiz kaldığını savunuyor. Artan maliyetler ve denetim eksikliği, bazı aileleri çocuklarını kendi imkanlarıyla okula götürmeye veya ortak ulaşım çözümleri aramaya itiyor.