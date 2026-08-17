Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin deniz yetki alanlarında iki yeni koruma bölgesi oluşturuldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Muğla ve Antalya kıyılarını kapsayan Fethiye-Kaş açıkları ile Çanakkale Gökçeada'yı içine alan Kuzey Ege açıkları resmen "Deniz Milli Parkı" ilan edildi. Korunacak alanların sınırları ve koordinatları kararın ekindeki haritalarla netleştirildi.

Bu yeni statü ile birlikte belirlenen deniz sahalarında denetim, işletme ve koruma faaliyetleri daha üst bir hukuki güvenceye kavuştu. Bölgedeki sualtı canlılarının ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin muhafaza edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, koruma altına alınan alanlarda yürütülecek bilimsel çalışmaların bölgedeki sualtı turizmine ivme kazandırması bekleniyor.

DENİZ MİLLİ PARKLARI BÖLGEYE NE KAZANDIRACAK?

Akdeniz havzasında atılan bu adım, özellikle Antalya ve Muğla kıyı şeridindeki sürdürülebilir turizm hedefleri için önemli bir zemin oluşturuyor. Deniz milli parkı statüsü sayesinde denizel ekosistem güvence altına alınırken, dalış turizminin uluslararası standartlarda ve doğaya zarar vermeden geliştirilmesi hedefleniyor. Bölgedeki sualtı zenginlikleri, daha sıkı denetim mekanizmalarıyla korunarak ekolojik dengeye katkı sağlayacak.

YUNANİSTAN'IN HAMLESİNE KARŞI STRATEJİK ADIM

Alınan karar, Türkiye'nin Mavi Vatan kapsamında yürüttüğü deniz koruma politikalarının stratejik bir devamı olarak dikkat çekiyor. Yunanistan'ın 2025 yazında Ege ve İyon Denizi'nde iki ayrı deniz parkı kurma girişimini gündeme getirmesinin ardından Ankara harekete geçmişti. Kuzey Ege'de Gökçeada, Akdeniz'de ise Fethiye-Kaş ve Finike açıklarını kapsayan bu ilanlar, Türkiye'nin bölgesel sulardaki çevre politikalarını ve egemenlik haklarını koruma kararlılığını yansıtıyor.