Avrupa'da yaz aylarında etkili olan şiddetli kuraklık, meteorolojik bir kriz olmanın ötesine geçerek kıta ekonomisine ağır darbeler indiriyor. Ulaştırma, enerji ve tarım sektörleri eş zamanlı olarak olumsuz etkilenirken, tarlalardaki verim kaybının 2 milyar euroya yaklaştığı bildirildi. Aşırı sıcaklar aynı zamanda çalışanların üretkenliğini de düşürerek genel ekonomik tabloyu zorlaştırıyor.

NEHİRLERDE SON 34 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Copernicus verilerine göre, kıtanın en önemli ticaret rotalarından olan nehirlerde 1992'den bu yana temmuz ayları için en düşük debiler kaydedildi. İlgili verilere göre Thames'in izlenen kesimlerinin yaklaşık yüzde 95'inde, Ren'in yüzde 85'inde ve Tuna'nın yüzde 65'inde rekor düşüşler yaşandı. Benzer şekilde Rhone'un yaklaşık yüzde 30'unda, Po nehrinin ise yüzde 40'ında aynı düşük seviyeler ölçüldü.

Taşımacılık yollarındaki bu daralma, kömürden sanayi hammaddelerine kadar milyonlarca tonluk yük trafiğini sekteye uğrattı. ING'nin hesaplamalarına göre, 2018 yılında Ren nehrinde yaşanan benzer bir kriz, Almanya'nın ekonomik büyümesini iki çeyrekte yaklaşık 0,3 puan aşağı çekmişti. Uzmanlar bu yıl da benzer bir daralmanın yaşanmasından endişe ediyor.

ENERJİ ÜRETİMİ NASIL ETKİLENDİ?

Kuraklığın en keskin sonuçları enerji piyasasında, özellikle Tuna havzasında görülüyor. Su seviyesinin yetersizliği nedeniyle Romanya'nın Cernavoda santralindeki yaklaşık 1.400 MW toplam kapasiteli iki reaktör devre dışı kaldı. Macaristan'da bulunan Paks Nükleer Santrali'nin üretimi ise yaklaşık 2.000 MW'dan 240 MW'a kadar geriledi. Su eksikliği hidroelektrik santrallerini de vururken, Sırbistan'ın en büyük hidroelektrik santrali mevcut kapasitesinin yalnızca yaklaşık yüzde 20'siyle faaliyet gösterebiliyor.

ENERJİ PİYASASINDA ÇİFTE KISKAÇ

Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle klima ve soğutma talebi rekor kırarken, santrallerin soğutma suyu bulamaması enerji arzını eş zamanlı olarak daraltıyor. Bu arz-talep dengesizliği doğal gaz fiyatlarını hızla yukarı taşıyor. Hollanda'nın en yakın vadeli işlem sözleşmeleri son 1 ayda yüzde 12,7 artışla 61,80'e çıkarken, yıllık bazda yükseliş yüzde 97 civarında gerçekleşti. Eşdeğer İngiliz toptan sözleşmeleri ise birim başına 151,5 peniye yaklaştı.

Enerji üreticileri, artan talebi karşılamak için doğal gazı kış ayları için depolamak yerine acil olarak tüketmek zorunda kalıyor. İklim değişikliğinin tetiklediği bu olağanüstü koşullar altında, Batı Avrupa'nın kayıtlara geçen en sıcak yaz mevsimini yaşayacağı öngörülüyor.