Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, İngiltere'nin Nottinghamshire ve Derbyshire bölgelerinde 1979 yılından bu yana yolcu taşımacılığı yapan Community Transport for Nottingham (CT4N) iflas ettiğini duyurdu. Artan operasyonel maliyetler nedeniyle faaliyetlerini durduran 47 yıllık şirket, tüm seferlerini iptal etti.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, yakıt, araç bakımı, sigorta ve personel giderlerindeki önlenemez artışın bu kararda etkili olduğu belirtildi. Ayrıca sektördeki düzenleyici baskıların da operasyonları sürdürülemez bir noktaya taşıdığı vurgulandı. Masadaki tüm kurtarma ve borç yapılandırma seçeneklerinin tükenmesiyle birlikte, şirketin ticari faaliyetlerine resmen son verildi.

76 ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ

Alınan iflas kararının ardından şirket bünyesinde görev yapan 76 personelin büyük bir kısmının işine derhal son verildiği doğrulandı. Şirket sözcüsü, yıllardır kuruma emek veren çalışanlara ve yolculara teşekkür ederken, yaşanan krizin yerel ulaşım ağında ciddi bir boşluk yarattığını ifade etti.

Kapanma kararından etkilenen 18 numaralı otobüs hattı ve 20'den fazla diğer güzergah için bölgedeki yerel yönetimlerin acil alternatif hatlar oluşturmaya başladığı bildirildi. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına yeni ulaşım planlamalarının devreye sokulduğu aktarıldı.

ULAŞIM SEKTÖRÜNDE MALİYET KRİZİ NASIL BÜYÜYOR?

Küresel çapta yaşanan enflasyonist baskılar ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, özellikle yerel çapta hizmet veren toplu taşıma şirketlerini derinden etkiliyor. CT4N gibi köklü firmaların akaryakıt ve sigorta primlerindeki öngörülemez artışları bilet fiyatlarına tam olarak yansıtamaması, nakit akışı problemlerini hızlandırarak sektördeki iflas süreçlerini kaçınılmaz hale getiriyor.