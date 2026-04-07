Yeni fragman gündem oldu: Dicle’nin yaşadığı büyük kırılma sosyal medyada tartışma yarattı

Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin dizisinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı yapım, yeni bölüm öncesi izleyiciyi yine duygusal bir kırılmanın eşiğine getirdi.

FRAGMANDA DİCLE’NİN DÜNYASI YIKILIYOR

Yayınlanan fragmanda, Ferman’ın sözleri sonrası Dicle’nin yaşadığı sarsıntı dikkat çekiyor. Erkan’ın “Sen çocuktun, sadece ablanı korumak istedin” sözleri ise karakterin geçmişine dair yeni bir kapı aralıyor.

Öte yandan Civan’ın, Zehra’dan öğrendiği bilgilerle Feride’nin geçmişine dair şüpheleri artıyor. Tahir’e verilen görevle birlikte Ferman’ın hapisten çıkışındaki gizem de çözülmeye başlıyor.

Fragmanın sonunda Feride’nin kolundaki izin hem Civan’ın hem de Dicle’nin dikkatini çekmesi… orada bir şey var ama henüz kimse tam çözemedi.

SOSYAL MEDYADA DİCLE TEPKİSİ

Dicle’nin yaşadığı duygusal çöküş, sosyal medyada izleyicilerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Dizinin takipçileri, özellikle karakterin sürekli acı çekmesine tepki gösterdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

“Dicle’yi artık üzmeyin”

“Yeterince acı çekti, biraz mutlu olsun”

“Artık yüzü gülsün”

Bir izleyici de kısa yazmış… “Bu kadar da olmaz.”

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

9. bölümde, Dicle’nin aldığı darbenin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Civan’ın öğrendiği gerçekler ise hikâyenin yönünü değiştirebilir. Ferman’ın arkasındaki güç ve Feride’nin geçmişiyle ilgili sırların açığa çıkması, dizide tansiyonu iyice yükseltecek gibi görünüyor.

Akşam evde oturup izleyenler için bu bölüm biraz ağır geçebilir. Özellikle son sahne…

Dizinin yeni bölümüyle birlikte hem karakter ilişkilerinde hem de hikâyede ciddi kırılmalar yaşanması bekleniyor.