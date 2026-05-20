Ünlü sanatçı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, Eskişehir'de verdiği konserin ardından ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Aktarılan bilgilere göre, AFAD yetkilileriyle gerçekleştireceği planlı bir toplantı için yola çıkan Levent, seyahat esnasında aniden fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine sanatçı, hızla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada uzman ekipler tarafından yapılan ilk müdahale ve tetkikler sonucunda, Levent'in mide kanaması geçirdiği tespit edildi.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Teşhisin ardından vakit kaybedilmeden yoğun bakım ünitesine alınan ünlü şarkıcının tedavisine başlandığı bildirildi. Hastane kaynaklarından sağlık durumunun gidişatına ilişkin henüz kapsamlı bir detay paylaşılmazken, mevcut tedavinin yoğun bakım şartlarında titizlikle devam ettiği öğrenildi.

YOĞUN TEMPO VE YARDIM ÇALIŞMALARI

Hem aktif müzik kariyeri hem de Türkiye genelindeki afet durumlarında yürüttüğü sivil toplum çalışmalarıyla tanınan Levent, uzun süredir yüksek tempolu bir süreç yürütüyordu. AFAD ile koordineli olarak gerçekleştirilen yardım faaliyetleri kapsamında toplantıya giderken rahatsızlanması, sanatçının üstlendiği yoğun fiziksel mesaiyi yeniden gündeme getirdi. Kamuoyu ve sevenleri, hastaneden gelecek olumlu haberleri yakından takip ediyor.