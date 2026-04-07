Alanya’da bugün yapılacak meclis toplantısında hem 2025’in hesabı verilecek hem de şehri yönetecek yeni kadrolar oylanacak.

Alanya Belediye Meclisi, 2026 yılının en kritik toplantılarından biri için bugün saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda bir araya geliyor. Alanya’da meclis seçimleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı da bugün netleşiyor. Toplantıda hem geçmiş yılın faaliyetleri değerlendirilecek hem de yeni yönetim kadroları belirlenecek.

2025 YILININ HESABI MASADA

Toplantının ilk gündem maddesi, 2025 yılı Faaliyet Raporu olacak. Belediyenin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği projeler, harcamalar ve hizmetler detaylı şekilde ele alınacak. Rapor, meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

Rakamlar konuşulacak ama işin ucu yine vatandaşa dokunuyor. Çünkü bu rapor, yolların neden geciktiğini de anlatıyor, yapılan yatırımların nereye gittiğini de.

YENİ YÖNETİM İÇİN GİZLİ OYLAMA

Faaliyet raporunun ardından mecliste seçim süreci başlayacak. Alanya Belediye Meclisi encümen ve komisyon seçimleri kapsamında;

- Meclis başkan vekilleri

- Katip üyeler

- Encümen üyeleri

gizli oylama yöntemiyle yeniden belirlenecek.

Bugün seçilecek isimler, aslında yıl boyunca alınacak kararların arka planını oluşturacak. Yani sadece isimler değil, yön de değişebilir.

11 KOMİSYON YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Toplantıda ayrıca belediyenin karar mekanizmasında önemli rol oynayan ihtisas komisyonları da yeniden oluşturulacak. Alanya belediyesi komisyon seçimleri detayları kapsamında;

- Plan ve Bütçe

- İmar

- Kentsel Dönüşüm

- Tarım ve Hayvancılık

başta olmak üzere toplam 11 komisyonda görev alacak üyeler bugün belli olacak.

Biraz teknik gibi duruyor ama aslında değil. Çünkü imar komisyonunda alınan bir karar, bir mahallenin kaderini doğrudan değiştirebiliyor. O yüzden bugünkü seçimler sessiz ama etkisi büyük.

GÜNDEM YOĞUN, KARARLAR PEŞ PEŞE

Seçimlerin tamamlanmasının ardından, komisyonlardan gelen dosyalar tek tek görüşülerek karara bağlanacak. Özellikle imar ve bütçe konularında alınacak kararların, Alanya’da yerel yönetim kararları 2026 sürecini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Toplantı uzun sürecek gibi. Belki de en kritik kısım, görünmeyen tartışmalar olacak...