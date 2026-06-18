Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Aspendos Antik Kenti'ndeki Tiyatro Caddesi'nde devam eden arkeolojik çalışmalarda tarihi bir keşfe imza atıldı. Kazılarda, antik dönemde bölgeye hayat veren Eurymedon Nehri'ni temsil eden "Genç Eurymedon" mozaiği bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, eser Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatı açısından büyük önem taşıyor. Bakan Ersoy, kompozisyonda yer alan saz yaprakları, amphora ve balık figürlerinin suyun, bereketin ve yaşamın sembolü olduğunu aktardı.

NADİR NEHİR TANRISI BETİMLEMESİ

Uzmanlar tarafından incelenen mozaik, küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri ve yüksek işçilik kalitesi barındırıyor. Eserin, mozaik sanatında oldukça az rastlanan nehir tanrısı tasvirlerinden biri olması, bilimsel değerini artırıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Miras" projesi kapsamında ivme kazanan Aspendos kazılarında yakın zamanda bir Hermes heykeli de gün yüzüne çıkarılmıştı.

ASPENDOS VE EURYMEDON'UN TARİHSEL ÖNEMİ NEDİR?

Tarihsel kayıtlara göre Aspendos, MÖ 467 yılında Yunanlılar ile Persler arasında yaşanan ve nehrin adını taşıyan Eurymedon Savaşı'na tanıklık eden stratejik bir yerleşim yeriydi. Şehrin en parlak dönemi olan Roma İmparatorluk zamanında, MS 161 ile 180 yılları arasında mimar Zenon tarafından inşa edilen 15-20 bin kişi kapasiteli meşhur tiyatro, şehrin zenginliğini gözler önüne seriyor. Curtius kardeşler tarafından finanse edildiği bilinen bu yapıların bulunduğu bölgede ortaya çıkan yeni mozaik, antik kentin kültürel ve sanatsal derinliğine dair somut veriler sunmaya devam ediyor.