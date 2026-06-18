A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya ile oynadığı karşılaşma, Antalya Alanya’daki Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde kurulan dev ekranda takip edildi. Sabah saatlerinde alana gelen yüzlerce futbolsever, milli heyecana ortak olurken etkinlik sonrasında organizasyon ve otopark uygulamasıyla ilgili şikayetler gündeme geldi.

Milli maçı toplu olarak izlemek isteyen vatandaşlar, erken saatlerden itibaren etkinlik alanını doldurdu. Türk bayrakları ve formalarıyla alana gelen taraftarlar, karşılaşma boyunca milli takıma destek verdi.

Ancak bazı katılımcılar, dev ekran görüntü kalitesi ve ses sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle maçı takip etmekte zorlandıklarını öne sürdü. Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde yaşanan teknik aksaklıkların izleme deneyimini olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, organizasyonun daha iyi planlanması gerektiğini savundu.

Türkiye’nin sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılmasının ardından bu kez otopark ücretlendirmesi tartışma konusu oldu. Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar, pazar günü olmasına rağmen etkinlik alanı çevresinde ücret alınmasına tepki gösterdi.

Bir vatandaş, “Milli takımı desteklemek için sabah erken saatlerde geldik. Böyle bir organizasyonda vatandaşın ücret uygulamasıyla karşılaşması doğru olmadı” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan bazı kişiler ise ses sistemi ve ekran yerleşiminin yetersiz olduğunu belirterek, organizasyonun beklentileri karşılamadığını dile getirdi. Katılımcılar, özellikle kalabalık etkinliklerde teknik altyapının daha güçlü olması gerektiğini söyledi.

Milli takımın mağlubiyeti nedeniyle üzgün olduklarını ifade eden futbolseverler, organizasyonda yaşandığını iddia ettikleri eksikliklerin de memnuniyetsizliği artırdığını belirtti.

Öte yandan habere konu olan otopark uygulaması ve organizasyonla ilgili Alanya Belediyesi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.