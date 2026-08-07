Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Aspendos Antik Kenti'nde devam eden Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki kazı çalışmalarında yeni bir arkeolojik buluntuya ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un duyurduğu çalışmalarda, sağlık tanrısı Asklepios ile iyileşmeyi simgeleyen oğlu Telesphoros'a ait 2,20 metre yüksekliğinde mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı.

Roma İmparatorluk Dönemi'ne, spesifik olarak MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen eser, kentin Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nda bulundu. Arkeoloji ekipleri, heykeli bölgedeki anıtsal kapının kuzey kanadı yıkıntıları arasında tespit etti. Eserin ince işçiliği ve hastalığın teşhisinden tam iyileşme evresine kadar olan süreci anlatan ikonografik anlatımı uzmanların dikkatini çekti.

ASPENDOS'TA ŞİFA KÜLTÜNÜN İZLERİ NELERİ GÖSTERİYOR?

Mitolojide tıbbın ve sağlığın kurucusu kabul edilen Asklepios ile nekahet dönemini temsil eden Telesphoros'un birlikte betimlenmesi, antik çağda kentin tıp veya şifa uygulamaları açısından önemli bir konuma sahip olduğuna işaret ediyor. Roma dönemi Aspendos'unun sadece ticari ve sanatsal değil, aynı zamanda sağlık arayışındaki kitleleri de ağırlayan bir kült merkezi olduğu değerlendiriliyor.

Bakanlık açıklamasına göre, detaylı temizlik ve restorasyon süreçlerinin ardından eserin Antalya'nın kültürel mirasına ve bölge turizmine kazandırılması planlanıyor. Antik kentteki kazı çalışmaları kentin henüz gün yüzüne çıkmamış yapılarını araştırmaya devam ediyor.