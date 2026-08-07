Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde su sporları aktivitesi sırasında yaşanan kazada iki kişi yaralandı. Önceki gün saat 17.30 sularında havalanan deniz paraşütü, ani rüzgar değişimi sebebiyle kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten bir otelin plajına düştü.

Edinilen bilgilere göre, 46 yaşındaki kadın turist E.B.K., 23 yaşındaki su sporları görevlisi D.Ş. eşliğinde uçuşa geçti. Havada ters esen rüzgarın etkisiyle savrulan paraşüt hızla irtifa kaybederek kumsala çakıldı. Çarpmanın şiddetiyle paraşütte bulunan her iki kişi de yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olayın ardından bölgeye yönlendirilen otel ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.Ş., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Bölgedeki ilk müdahalesi yapılan E.B.K. ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerinin bildirdiğine göre, yapılan tetkiklerde E.B.K.'nin kalça ve bacağında kırıklar tespit edildi ve hastanedeki tedavisi sürüyor.

SU SPORLARINDA RÜZGAR RİSKİ

Akdeniz havzasında turizm sezonu boyunca yoğun ilgi gören deniz paraşütü (parasailing) etkinliklerinde, ani rüzgar dönüşleri en temel risk faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kemer'de yaşanan bu gelişme, Antalya ve Alanya gibi su sporlarının yaygın yapıldığı turizm merkezlerinde meteorolojik koşulların anlık takibinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Meydana gelen kazayla ilgili yetkililer tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.