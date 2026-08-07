Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek 2026

Akdeniz Oyunları için U20 Millî Takımı aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Uğur İnceman'ın belirlediği kadroda, Antalya bölgesini temsilen iki genç yetenek yer alıyor. Alanyaspor forması giyen Arda Usluoğlu ve Antalyaspor'un genç savunmacısı Ensar Buğra Tivsiz, ay-yıldızlı formayı terletmek üzere kampa davet edildi.

Millî takıma seçilen oyuncular, hazırlık sürecine İstanbul'da start verecek. Genç futbolcuların 17 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı bildirildi. Turnuva öncesi yapılacak bu kritik kamp dönemi, oyuncuların asıl turnuva kadrosunda yer alabilmesi için büyük önem taşıyor.

HEDEF AKDENİZ OYUNLARI'NDA MADALYA

İtalya'nın ev sahipliğinde 23 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan organizasyonda, Türkiye'yi 2006 ve sonrası doğumlu oyunculardan oluşan ekip temsil edecek. Toplam sekiz ülkenin katılacağı turnuvada Türkiye, A Grubu'nda Fas, Tunus ve Kuzey Makedonya ile bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Turnuvanın B Grubu'nda ise ev sahibi İtalya, Cezayir, Kosova ve Arnavutluk bulunuyor.

TURNUVA FORMATI NASIL İŞLEYECEK?

Statüye göre gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar doğrudan yarı finale adını yazdıracak. Yarı final eşleşmelerinde grup liderleri, diğer grubun ikincileriyle çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacak. Organizasyonun kesin maç takviminin önümüzdeki günlerde federasyon tarafından duyurulması bekleniyor.

ALANYA VE ANTALYA İÇİN GURUR KAYNAĞI

Alanyaspor'un hücum hattındaki gelecek vadeden ismi Arda Usluoğlu ile Antalyaspor'un savunmadaki güvencesi Ensar Buğra Tivsiz'in kadroda yer alması, bölge spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Genç oyuncuların uluslararası arenada göstereceği muhtemel performans, hem kulüplerinin altyapı kalitesini yansıtacak hem de kariyer gelişimlerine doğrudan katkı sağlayacak.