Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Aspendos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda tarihi bir keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un duyurduğu gelişmeye göre, Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait yaklaşık 1800 yıllık mermer heykel grubu toprak altından çıkarıldı. Geleceğe Miras Projesi kapsamında ulaşılan eser, antik dönemin sağlık inançlarına ışık tutuyor.

Bakanlık açıklamasına göre, söz konusu tarihi eser Aspendos'un Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nda bulundu. Alanın batı cephesinde yer alan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadındaki yıkıntılar arasında tespit edilen heykelin, MS 2. yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı saptandı. Toplam 2,20 metre yüksekliğe sahip olan mermer blok üzerinde, sağlık tanrısı Asklepios ile onun oğlu ve yardımcısı olarak bilinen Telesphoros bir arada betimleniyor.

İNCE İŞÇİLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Uzun ve kapüşonlu bir giysiyle tasvir edilen Telesphoros ile Asklepios'un yer aldığı heykel, dönemin heykeltıraşlık yeteneğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, figürlerin anatomik duruşu, himation adı verilen antik giysi kıvrımları ve Asklepios'un yüz, saç ve sakal detaylarındaki ince işçiliğin Roma sanatının önemli örneklerinden biri olduğunu vurguluyor.

ANTİK ÇAĞDA ŞİFA İNANCI NASILDI?

Mitolojik anlatılara ve antik dönem tıp tarihine göre Asklepios, doğrudan hekimliği, tedavi sürecini ve sağlığın korunmasını temsil ediyor. Yanında betimlenen Telesphoros ise ağır hastalıkların ardından gelen iyileşme ve nekahet döneminin sembolü olarak kabul ediliyor. Bu iki figürün aynı blokta yer alması, antik çağ insanının hastalıktan tam iyileşmeye kadar uzanan süreci bütüncül bir inanç sistemiyle ele aldığını gösteriyor. Keşif, bölgedeki antik tıp ve sağlık kültü uygulamalarının anıtsal bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, elde edilen bulgunun Aspendos'un toplumsal yaşamı ve inanç sistemine dair kritik veriler sunduğunu aktardı. Ersoy, şifanın 1800 yıllık sembolünü gün yüzüne çıkaran Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerine ile kazı heyetine teşekkürlerini iletti.