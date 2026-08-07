Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, hazırlık maçında aldığı darbenin ardından sağ dizinden ameliyat edildi. Bordo-mavili kulübün resmi açıklamasına göre 26 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihi ilerleyen kontroller sonrası belirlenecek.

HAZIRLIK MAÇINDA DARBE ALDI

Folcarelli'nin hazırlık maçında aldığı darbe sonrası sağ dizinde şişlik ve ağrı oluştu. Yapılan muayene ve MR incelemesinde oyuncunun sağ dizinde dış menisküs yaralanması tespit edildi.

ARTROSKOPİK MENİSEKTOMİ OPERASYONU YAPILDI

Trabzonspor'un açıklamasında, Folcarelli'ye sponsor hastane Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Mustafa Şengün tarafından başarılı bir artroskopik menisektomi operasyonu yapıldığı bildirildi.

Menisküs, diz ekleminde bulunan kıkırdak yapıdır. Menisektomi ise hasarlı menisküs dokusunun bir bölümünün cerrahi yöntemle çıkarılması işlemidir.

REHABİLİTASYON SÜRECİ BAŞLADI

Ameliyatın ardından Tim Jabol Folcarelli'nin rehabilitasyon süreci başladı. Trabzonspor'un resmi açıklamasına göre Fransız orta saha oyuncusunun sahalara ne zaman döneceği henüz belli değil. Dönüş tarihi ilerleyen kontrollerin ardından belirlenecek.