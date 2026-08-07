Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahilinde, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanında yürek burkan bir olay yaşandı. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, gece saatlerinde ısınmak veya mangal amacıyla yakılan ve daha sonra söndürülmeyen ateşin üzerinden geçen bir caretta caretta yavrusu yanarak yaşamını yitirdi.

Akdeniz kıyılarında mayıs ayından eylül sonuna kadar devam eden yuvalama sezonu boyunca, saat 20.00 ile sabah 08.00 arasında kumsallara giriş yapmak, ateş yakmak ve çadır kurmak kesinlikle yasak. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) genel müdürlüklerinin yetkisindeki 21 yuvalama alanında bu kuralları ihlal eden şahıslara 699 bin 245 TL idari para cezası kesiliyor. İhlali yapanın tüzel kişi ve kurumlar olması durumunda ise ceza miktarı 2 milyon 97 bin TL seviyesine çıkıyor.

UZMANLARDAN TEPKİ

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, yaşanan duruma tepki göstererek yavrunun tek amacının denize ulaşmak olduğunu belirtti. Sabah saatlerinde üşüyen balıkçıların ısınmak için ateş yaktığını hatırlatan Canbolat, insanların bu eylemlerinin bölgedeki diğer canlılar üzerinde yarattığı ölümcül sonuçları fark etmesi gerektiğini vurguladı. Toplam 6,7 kilometrelik Boğazkent kumsalının 1 kilometrelik halka açık bölümünde gece araç girişleri ve bırakılan çöpler de büyük bir sorun teşkil ediyor.

DENİZ KAPLUMBAĞALARI NEDEN ATEŞE YÖNELİR?

Yumurtadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları, içgüdüsel olarak ufuk noktasındaki en parlak ışığa, yani ay ışığının deniz üzerindeki yansımasına doğru hareket ediyor. Kumsalda yakılan yapay ateşler veya bırakılan güçlü ışık kaynakları, yavruların yönlerini şaşırarak denize değil ateşe doğru ilerlemesine ve trajik şekilde can vermesine yol açıyor. Bu nedenle sahil şeridindeki gece karanlığının korunması türün devamlılığı için hayati önem taşıyor.

BİLİNÇSİZLİK ÖLÜM GETİRİYOR

EKAD bünyesinde gönüllü olarak görev yapan Burcu Kotan da bölgede rutin kontroller sırasında karşılaştıkları manzarayı anlattı. Sazlık ve doğal yapısıyla kaplumbağalar için ideal olan doğu kesiminde, söndürülmemiş ateş kalıntısı içinde ölü bir yavru bulduklarını aktaran Kotan, bölgeyi kullananların bu canlılara aşina olmasına rağmen yeterli özeni göstermediğini ifade etti. Uzmanlar, cam kırıklarının toplanması, çöplerin bırakılmaması ve kesinlikle ateş yakılmaması konusunda kamuoyunu daha duyarlı olmaya çağırıyor.