Antalya'nın Manavgat ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırımcılara yönelik ön tahsis süreci resmi olarak başlatıldı. Bölgedeki üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen proje kapsamında, toplam 59 sanayi parseli yeni sahiplerini bekliyor. Sanayiciler için stratejik bir üretim merkezi olması planlanan bölgede, altyapı çalışmalarının yatırımcı taleplerine göre şekilleneceği bildirildi.

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, girişimcilerin tahsis sürecine katılımı için takvim netleşti. Güngör, bölgenin yatırımcılara sadece güçlü bir sanayi altyapısı değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim imkanı sunacağını aktardı.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Sanayi yatırımı planlayan girişimcilerin, ön tahsis işlemlerini en geç 23 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlamaları şartı bulunuyor. Başvuru süreciyle ilgili tüm şartnamelere Manavgat OSB'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca yatırımcılar, sürecin detayları hakkında doğrudan bilgi almak amacıyla 0554 182 92 97 numaralı iletişim hattını kullanabiliyor.

YATIRIMCILARA HANGİ AVANTAJLAR SUNULUYOR?

Projenin resmi tanıtım verilerine göre, Manavgat OSB özellikle stratejik konumuyla ön plana çıkıyor. Geleceğe dönük sürdürülebilir üretim modellerini destekleyen altyapısı sayesinde, tesisin hem yerel hem de ulusal ekonomiye ciddi ivme kazandırması bekleniyor. Tahsis edilecek 59 parselin, modern sanayi gereksinimlerine ve yatırıma uygun fiziki şartlarda hazırlandığı ifade ediliyor.