Iğdır'da Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından organize edilen 13. Dijital Medya ve Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı, medya sektörünün yasal statü arayışlarına sahne oldu. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve TİGAD

Genel Başkanı Okan Geçgel, etkinlik kapsamında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Gazetecilik Meslek Birliği Yasa Taslağı önerisini ve Küresel Medya dergisini takdim etti.

Yasa taslağını detaylı şekilde inceleyeceğini ve sürecin bizzat takipçisi olacağını bildiren Bakan Gürlek'in bu tutumu, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerini aktaran Dim, gazetecilik mesleğinin geleceğini güvence altına alacak ortak bir yasal zeminin kurulmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

MECLİS GÜNDEMİ İÇİN DESTEK SÖZÜ

Çalıştayda katılımcılara seslenen Adalet Bakanı Akın Gürlek, internet gazeteciliğinin güncel dinamiklere uygun biçimde tek bir çatı altında yapılandırılmasının artık zorunluluk olduğunu ifade etti. Gürlek, sektör paydaşları tarafından hazırlanmış somut bir yasa çalışması bulunması halinde, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınması için gerekli desteği vereceklerini açıkladı. Bakanlık olarak teknik ve mevzuat altyapısı konusunda da her türlü katkıyı sunmaya hazır oldukları aktarıldı.

EKİM AYINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER NELERİ KAPSIYOR?

Sektördeki yasal boşlukların bilgi kirliliğine zemin hazırlaması, dijital medyada dezenformasyonla mücadeleyi de hızlandırdı. Sosyal medyaya yönelik yeni yasal düzenlemelerin ekim ayında meclis gündemine getirileceğini duyuran Gürlek, yalan haber ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi temel sorunlara karşı kapsamlı adımlar atılacağını belirtti. Sunulan meslek yasası taslağının da bu geniş çaplı dezenformasyonla mücadele stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.

Çalıştayın diğer oturumlarında ise gazeteciliğin gelecekteki vizyonu ve küresel ölçekteki zorlukları ele alındı. Etkinlik öncesi gazeteciliğin yasal ihtiyaçlarına dair kaygılarını paylaşan KGK Başkanı Dim'in yanı sıra, KGK Genel Başkan Yardımcısı Nalan Yazgan da yeni NATO döneminde dijital medya üzerinden yürütülen bilgi savaşları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.