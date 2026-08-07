Antalya Körfez gazetesinin aktardığı verilere göre, Antalya'da hamburger tutkunları için Google değerlendirmeleri baz alınarak en yüksek puanlı ve en çok yorum alan işletmelerin 2026 yılı fiyat listesi belli oldu. İşletmelerin çalışma saatleri, adres bilgileri ve menü başlangıç fiyatları kullanıcı yorumlarıyla şekillenen bu listede detaylandırıldı.

HAŞİMİŞCAN VE LARA BÖLGESİ ÖNE ÇIKIYOR

Haşimişcan'da saat 11.00 ile 03.00 arasında hizmet veren Manjoo Burger, 3.282 yorum ve 4,7 puanla dikkati çekiyor. İşletmede tavuk burgerler 384 TL, et burgerler 406 TL'den başlarken, iki kişi için hazırlanan ekonomik menüler 820 TL'den sunuluyor. Lara'da yer alan Tezgah Burger ise 3.199 yorum ve 4,7 puana sahip. Saat 12.00 ile 00.00 arası açık olan mekanda tavuk burgerler 440 TL, et burgerler ise 640 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Eski Lara'da konumlanan Mahalle Burger, 12.00 ile 23.45 saatleri arasında açık olup tavuk burgerleri 380 TL'den, ıslak burger ve taco seçeneklerini ise 140 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerine ulaştırıyor. Arapsuyu'nda 12.00 ile 23.00 arasında hizmet veren Smokey BBQ & Burger'de ise et burgerler 520 TL, tavuk burgerler 390 TL'den başlıyor.

FARKLI KONSEPTLER VE ALTERNATİF MENÜLER

Menüsündeki burgerlere yaratıcı isimler veren Burger Sound, 2.030 yorumla öne çıkarken, et burgerleri 490 TL, tavuk burgerleri 295 TL'den başlatıyor ve vegan seçenekler de sunuyor. 1.470 yoruma ve 4,5 puana sahip Skull Street Food, 12.00 ile 22.30 arası açık. Mekanda et burgerler 360 TL, smash burgerler 480 TL, tavuk burgerler ise 300 TL'den satılıyor. Binden fazla yorumla 4,6 puan alan Burger Cars ise 12.00 ile 23.33 arasında hizmet veriyor; tavuk burgerler 335 TL, et burgerler 350 TL, hot dog seçenekleri ise 320 TL'den başlıyor.

2026 YILINDA ORTALAMA BURGER FİYATLARI NE DURUMDA?

En yüksek puanlı bu işletmelerin fiyat politikaları incelendiğinde, Antalya genelinde 2026 yılı itibarıyla standart bir et burgerin başlangıç fiyatının ortalama 350 TL ile 640 TL bandında değiştiği görülüyor. Tavuk burger tercih eden tüketiciler için ise alt sınır 295 TL'ye kadar inerken, üst sınır 440 TL seviyelerine ulaşıyor. İşletmelerin sunduğu vegan seçenekler, smash burgerler ve ekonomik menüler, farklı bütçe ve beslenme alışkanlıklarına sahip müşteriler için geniş bir yelpaze yaratıyor.