Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde il merkezi ile Alanya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ilçelerde kapsamlı kaçakçılık operasyonları gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince yürütülen çalışmalarda, ruhsatsız silahlardan tarihi eserlere kadar geniş bir yelpazede suç unsuru ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saha denetimleri Muratpaşa, Aksu, Serik, Kepez, Manavgat ve Alanya ilçelerinde yoğunlaştı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; ruhsatsız silah ve mühimmat, sahte para, kaçak tarihi eser, kaçak tütün, makaron, elektronik sigara ile kaçak alkollü içecekler bulundu. Çalışmalar sırasında ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da yakalandığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILDI?

Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan şüpheliler hakkında dört ayrı yasal mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldığı aktarıldı. Şahısların, 6136

Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu, 2863

Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5607

Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve parada sahtecilik suçlamalarıyla adli mercilere sevk edildiği duyuruldu.

OPERASYONLARIN BÖLGEYE ETKİSİ NEDİR?

Özellikle Alanya ve Manavgat gibi yoğun nüfuslu sahil ilçelerinde kaçak içki ve tütün ürünlerine yönelik bu tür denetimler, hem tüketici sağlığının korunması hem de yerel ekonomideki vergi kayıplarının önlenmesi açısından kamuoyunda yakından takip ediliyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde organize suç örgütleri ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.