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Operasyon, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Çalışmanın, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün kent genelinde yürüttüğü geniş kapsamlı operasyonlar çerçevesinde yapıldığı bildirildi.

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