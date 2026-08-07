Alanya'da 7 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 56 adet sahte para ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
OPERASYONU KOM ŞUBE YÜRÜTTÜ
Operasyon, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Çalışmanın, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün kent genelinde yürüttüğü geniş kapsamlı operasyonlar çerçevesinde yapıldığı bildirildi.
3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çalışma kapsamında 3 şüpheli yakalanırken, 56 adet sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi