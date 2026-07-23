Serik'te yaşayan 36 yaşındaki sera işçisi Salih Arslantaş'tan dünden bu yana haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Arslantaş'a ait motosiklet ve cep telefonunu sulama kanalı kenarında buldu. Ancak bölgede yapılan geniş çaplı aramalara rağmen genç işçiye henüz ulaşılamadı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesi'nde meydana geldi. Seralarda çalışan Salih Arslantaş'tan dün saat 19.00 sıralarından itibaren haber alamayan yakınları, durumdan endişe ederek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Motosikleti ve telefonu kanal kenarında bulundu

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda Arslantaş'a ait 07 CDF 839 plakalı motosiklet ile cep telefonu, Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalının kenarında bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları kanal çevresinde yoğunlaştırıldı.

Bölgeye Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) Timi, AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri ile İHH Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, sulama kanalında yaklaşık 3 kilometrelik alanda detaylı arama gerçekleştirdi.

Dalgıçların çalışması sonuç vermedi

Saatler süren arama çalışmalarına rağmen Salih Arslantaş'a ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Ekipler, hava kararması nedeniyle çalışmaları sonlandırırken, aramaların sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacağı öğrenildi.

Son olarak arkadaşlarıyla görüldüğü iddia edildi

Edinilen bilgilere göre Salih Arslantaş'ın kaybolmadan önce arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalı kenarında vakit geçirdiği ve suya girdiği öne sürüldü. İddiaya göre arkadaşlarının bölgeden ayrılmasının ardından Arslantaş bir süre daha kanal kenarında tek başına kaldı. Bu bilgi doğrultusunda ekipler aramalarını kanal ve çevresinde yoğunlaştırdı.

Jandarma ekipleri olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, kayıp sera işçisine ulaşabilmek için arama çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.