A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Çin'in Makao kentinde oynanan karşılaşmada ilk seti kaybeden ay-yıldızlı ekip, sonraki üç sette ortaya koyduğu etkili oyunla rakibini mağlup etmeyi başardı.

İlk set Kanada'nın oldu

East Asian Games Dome'da oynanan mücadeleye iki takım da kontrollü başladı. Çekişmeli geçen ilk sette Kanada, kritik anlarda hata yapmayarak 25-22'lik skorla 1-0 öne geçti.

Ancak bu setin ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan Filenin Sultanları, hem savunmada hem de hücumda üstün bir performans sergiledi.

Muhteşem geri dönüş

Başantrenör Daniele Santarelli'nin öğrencileri ikinci sette oyunun temposunu yükseltti. Vargas, Hande Baladın ve Zehra Güneş'in etkili performansıyla rakibine üstünlük kuran milliler, ikinci ve üçüncü setleri 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette ise baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Türkiye, Kanada'ya fazla şans tanımadı. Ay-yıldızlılar seti 25-17, maçı ise 3-1 kazanarak yarı final biletini aldı.

Rakip Çin-ABD maçının galibi

Bu galibiyetle son dört takım arasına kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Çin ile ABD arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek. Filenin Sultanları, finale yükselerek Voleybol Milletler Ligi'nde bir kez daha madalya kazanmayı hedefliyor.

Maçın özeti

76 dakika süren karşılaşmanın setleri şu şekilde sonuçlandı:

Kanada - Türkiye: 25-22, 21-25, 21-25, 17-25

Maç sonucu: Kanada 1-3 Türkiye

Milli takımda Elif Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Sinead-Jack Kısal ve libero Gizem Örge ilk altıda görev alırken, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek de oyuna sonradan dahil olarak galibiyete önemli katkı sağladı.

Bu sonuçla Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluk hedefi doğrultusunda kritik bir eşiği daha geçerek yarı finale yükselmenin sevincini yaşadı.