Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki komşu aile arasında "balkon yıkarken su sıçratma" meselesi yüzünden başlayan tartışma ikinci gününde şiddetli kavgaya dönüştü. Dün karakolda sona eren gerginlik, bugün yeniden yaşanınca ortalık savaş alanına döndü.

Olay, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi 1 No'lu Kayalık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ebru B.'nin ailesi ile komşuları İsmail O.'nun ailesi arasında dün balkon yıkama sırasında karşı tarafa su sıçradığı gerekçesiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından iki taraf da polis merkezine giderek birbirinden şikayetçi oldu.

Aynı konu yeniden tartışma çıkardı

Yaşanan olayın ardından bugün akşam saatlerinde Ebru B. ile Yunus Emre O. arasında aynı nedenle yeniden sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya Ebru B.'nin eşi Mehmet B. ile Yunus Emre O.'nun babası İsmail O. da dahil olunca taraflar arasında kavga çıktı.

Taş ve tuğlalar havada uçuştu

Öfkesine hakim olamayan iki komşu aile, birbirlerine taş ve tuğla fırlatarak saldırdı. Sokakta yaşanan arbede çevrede büyük paniğe neden olurken, kavgada biri kadın olmak üzere 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırarak kavgayı sonlandırırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar ifadeye götürüldü

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, iki aile arasındaki husumetin tüm yönleriyle araştırıldığını ve olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini bildirdi.