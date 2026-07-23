Kepez'de iki gün üst üste çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Dün Kirişçiler Mahallesi'nde yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmaların ardından söndürülen orman yangınının hemen yakınında bugün yeniden yangın çıktı. Bu kez tarım arazileri ve zeytin bahçelerinde başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kirişçiler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Hava ve kara ekipleri seferber oldu

Yangına müdahale için bölgeye 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı yönlendirildi. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Havadan helikopter ve uçaklarla su atılırken, kara ekipleri de alevlerin ilerleyişini durdurabilmek için koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Dün de orman yangını yaşanmıştı

Yangının çıktığı bölgenin, dün yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınına oldukça yakın olması dikkat çekti. Yetkililer, iki olay arasında bağlantı olup olmadığının yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtti.

Müdahale devam ediyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun mücadelesi sürüyor. Bölgede zaman zaman etkili olan rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşlardan yangın bölgesine yaklaşmamalarını ve resmi makamların uyarılarını takip etmelerini isterken, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacağı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.