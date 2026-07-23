Antalya'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. Elektrik dağıtım şirketi tarafından duyurulan programa göre, 23, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde bakım, yatırım ve deplase çalışmaları nedeniyle kent genelindeki çok sayıda ilçe, mahalle, cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintilerden Alanya, Aksu, Akseki, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Kepez, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik başta olmak üzere birçok ilçe etkilenecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden enerji verileceği bildirildi.

Alanya'da çok sayıda mahallede kesinti

Alanya'da üç gün boyunca farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Saray, Hocalar, Uğrak, Yeşilöz, İmamlı, Çamlıca, Fakırcalı, Emişbeleni, Kestel, Konaklı, Toslak, Alacami, Bucak, Elikesik, Kızlar Pınarı, Hacet, Şekerhane, Akçatı, Gümüşkavak, Üzümlü ve birçok mahallede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, bakım ve yatırım çalışmalarının yürütüleceği bölgelere göre gün içinde farklı saatlerde gerçekleştirilecek.

Çalışmalar üç gün sürecek

Yetkililer, planlı kesintilerin elektrik şebekesinin daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla yapıldığını belirtti. Bakım ve yenileme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının ardından enerji akışının yeniden sağlanacağı ifade edildi.

Vatandaşların, kesinti süresince elektrikle çalışan cihazlar konusunda gerekli önlemleri almaları ve çalışmalar tamamlanıncaya kadar tedbirli olmaları istendi. Kesinti uygulanacak mahalle ve saat bilgilerine elektrik dağıtım şirketinin duyuruları üzerinden de ulaşılabileceği bildirildi.