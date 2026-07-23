Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Antalya iş dünyasında tanınan Ramazan Karabulut'un şirketleri için açılan konkordato sürecini sonlandırdı. Mahkeme kararına göre, dava feragat nedeniyle reddedilirken şirketler üzerindeki tüm hukuki tedbirler kaldırıldı.

Yayımlanan karar metnine göre, 2025/565 Esas numaralı dosyada Ramazan Karabulut İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile Ramazan Karabulut Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin durumları ele alındı. 16 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada alınan ara kararlarla birlikte konkordato komiser heyetinin görevine son verildi. Alınan karar, Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarına resmi olarak tebliğ edildi.

GEÇMİŞTEKİ İDDİALAR VE YARGI SÜRECİ

Karabulut'un ismi daha önce yüksek borç miktarları ve yurt dışına çıktığı yönündeki iddialarla kamuoyu gündemine gelmişti. Kendisi yaptığı açıklamada bu söylentileri yalanlayarak borçlarının büyük bir kısmını kapattığını duyurmuştu. Ayrıca geçmiş dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Derneği arasındaki protokollere yönelik hafriyat soruşturmasında da şüpheli olarak gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

FERAGAT KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuki süreçlerde konkordato talebinden feragat edilmesi, şirketlerin borç yapılandırma korumasından kendi istekleriyle vazgeçtiğini gösteriyor. Bu durum, alacaklıların normal icra ve takip süreçlerine yeniden dönebileceği veya tarafların mahkeme dışında bir mali uzlaşmaya vardığı şeklinde değerlendiriliyor. Antalya iş dünyası, tedbirlerin kalkmasının ardından şirketlerin ticari faaliyetlerini yakından takip ediyor.