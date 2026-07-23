Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam farkı ödemelerine ilişkin takvim netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) bendi kapsamında Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz 2026 Cuma günü başlayacağını duyurdu.

14,5 milyar TL ödeme yapılacak

SGK'nın açıklamasına göre, 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL zam farkı ödemesi gerçekleştirilecek. Ödemeler, vatandaşların maaş aldıkları banka hesapları ile PTT şubelerine aktarılacak.

Kim ne kadar zam aldı?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin maaş artış oranları da netleşti.

Buna göre:

Memur ve memur emeklileri: %13,52 zam aldı.

%13,52 zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %17,76 zam aldı.

Bu artışla birlikte:

En düşük memur maaşı 61 bin 890 TL'den 70 bin 224 TL'ye yükseldi.

yükseldi. En düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 TL'den 31 bin 527 TL'ye çıktı.

çıktı. En düşük emekli aylığı ise 23 bin 552 TL oldu.

4C zam farkı ne zaman yatacak?

SGK'nın açıklamasına göre;

Her ay maaş alanlara: Temmuz ayına ait 1 aylık maaş farkı ödenecek.

Temmuz ayına ait ödenecek. Üç aylık maaş alanlardan; Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde maaş alanlara 1 aylık , Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde maaş alanlara 2 aylık , Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde maaş alanlara ise 3 aylık maaş farkı yatırılacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklileri

SGK, 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilerin zamlı maaşlarının ise tahsis numaralarına göre belirlenen normal ödeme takviminde hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

SSK emekli maaşı ödeme günleri

Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günleri şu şekilde uygulanıyor:

9: 17'si

17'si 7: 18'i

18'i 5: 19'u

19'u 3: 20'si

20'si 1: 21'i

21'i 8: 22'si

22'si 6: 23'ü

23'ü 4: 24'ü

24'ü 2: 25'i

25'i 0: 26'sı

Bağ-Kur ödeme günleri

Bağ-Kur emeklilerinde ise ödeme tarihi tahsis numarasının son iki hanesine göre belirleniyor:

5, 7 ve 9: Ayın 25'i

Ayın 25'i 3 ve 1: Ayın 26'sı

Ayın 26'sı 4, 6 ve 8: Ayın 27'si

Ayın 27'si 0 ve 2: Ayın 28'i

SGK, zam farkı ödemelerinin belirtilen tarihlerde otomatik olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.