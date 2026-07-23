Beşiktaş, 2026-2027 sezonundaki Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda başlıyor. Siyah-beyazlılar, ilk maçta Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Midtjylland'ı Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Teknik heyet ve futbolcular, taraftar desteğini de arkasına alarak rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor.

Maç ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma S Sport Plus platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar, S Sport Plus'ın dijital platformu üzerinden maçı takip edebilecek.

Maçın hakemi açıklandı

UEFA'nın yaptığı görevlendirmeye göre kritik mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos Bengoetxea yönetecek. Deneyimli hakemin yöneteceği karşılaşmada iki takım da Avrupa yolunda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

Rövanş Danimarka'da

Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Danimarka'daki MCH Arena'da oynanacak. İki maç sonunda turu geçen ekip UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek.

Rakip belli

Beşiktaş'ın Midtjylland engelini aşması halinde siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hradec Kralove - Tromsø eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Avrupa macerasını grup aşamasına taşımak için ilk sınavından avantajlı ayrılmayı hedefliyor.