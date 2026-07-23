Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'ı konuk etmeye hazırlanırken, karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler S Sport ve S Sport Plus yayın bilgilerini merak ediyor.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş - FC Midtjylland karşılaşması S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.
S Sport, ücretli televizyon platformları üzerinden yayın yaparken, S Sport Plus ise internet üzerinden hizmet veren abonelik tabanlı dijital yayın platformu olarak faaliyet gösteriyor.
S Sport Plus nasıl izlenir?
S Sport Plus uygulaması, App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ancak canlı yayınları izleyebilmek için geçerli bir abonelik oluşturulması gerekiyor.
S Sport Plus üyelik ücretleri
Platformun güncel abonelik seçenekleri şu şekilde:
- Aylık Paket: 399 TL
- Yıllık Paket: 2.799 TL
S Sport Plus, dönemsel olarak kampanyalar ve indirimler de sunabiliyor. Güncel fiyatlar ve fırsatlar platformun resmi internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.
S Sport frekans bilgileri
Uydu üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar için S Sport'un güncel yayın bilgileri şöyle:
- Uydu: Türksat 4A
- Pozisyon: 42° Doğu
- Frekans: 11853 MHz
- Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
- Sembol Oranı (SR): 25000
- Modülasyon: DVB-S2
S Sport hangi platformlarda?
S Sport kanallarının yayın platformlarındaki kanal numaraları ise şöyle:
S Sport
- TV+: 77. Kanal
- Tivibu: 73. Kanal
- Kablo TV: 240. Kanal
S Sport 2
- TV+: 78. Kanal
- Tivibu: 74. Kanal
- Kablo TV: 241. Kanal
Beşiktaş, Midtjylland karşısında taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde tur kapısını aralamayı hedefliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport ve S Sport Plus üzerinden mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.