Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'ı konuk etmeye hazırlanırken, karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler S Sport ve S Sport Plus yayın bilgilerini merak ediyor.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - FC Midtjylland karşılaşması S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

S Sport, ücretli televizyon platformları üzerinden yayın yaparken, S Sport Plus ise internet üzerinden hizmet veren abonelik tabanlı dijital yayın platformu olarak faaliyet gösteriyor.

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus uygulaması, App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ancak canlı yayınları izleyebilmek için geçerli bir abonelik oluşturulması gerekiyor.

S Sport Plus üyelik ücretleri

Platformun güncel abonelik seçenekleri şu şekilde:

Aylık Paket: 399 TL

399 TL Yıllık Paket: 2.799 TL

S Sport Plus, dönemsel olarak kampanyalar ve indirimler de sunabiliyor. Güncel fiyatlar ve fırsatlar platformun resmi internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

S Sport frekans bilgileri

Uydu üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar için S Sport'un güncel yayın bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Türksat 4A Pozisyon: 42° Doğu

42° Doğu Frekans: 11853 MHz

11853 MHz Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Yatay (Horizontal) Sembol Oranı (SR): 25000

25000 Modülasyon: DVB-S2

S Sport hangi platformlarda?

S Sport kanallarının yayın platformlarındaki kanal numaraları ise şöyle:

S Sport

TV+: 77. Kanal

Tivibu: 73. Kanal

Kablo TV: 240. Kanal

S Sport 2

TV+: 78. Kanal

Tivibu: 74. Kanal

Kablo TV: 241. Kanal

Beşiktaş, Midtjylland karşısında taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde tur kapısını aralamayı hedefliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport ve S Sport Plus üzerinden mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.