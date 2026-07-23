Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle otelde tahliye başlatılırken, odalarında mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin odasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede odayı sararken, yükselen yoğun duman otelin diğer bölümlerine de yayıldı.

Tatilciler tahliye edildi

Dumanı fark eden otel çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, öncelikle otelde bulunan misafirleri güvenli şekilde tahliye etti.

Yangın sırasında odalarından çıkamayan 9 kişi ise itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği operasyon sonucu bulundukları yerden güvenli şekilde indirildi.

6 kişi ambulansta tedavi edildi

Yoğun dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde bekleyen ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Yetkililer, hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, otelin diğer odalarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından otelde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından detaylı inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.