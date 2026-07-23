Süper Loto'nun haftanın ikinci çekilişi, 23 Temmuz 2026 Perşembe akşamı noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Devreden ikramiyeyle birlikte 156,8 milyon TL'ye ulaşan büyük ödül için şansını deneyen vatandaşlar, çekilişin ardından sonuçları araştırmaya başladı.

Kazandıran numaralar açıklandı

23 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde açıklandı:

2 - 11 - 43 - 47 - 48 - 58

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar, biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranına yoğun ilgi gösterdi.

Bilet sorgulama nasıl yapılır?

Süper Loto biletlerini kontrol etmek isteyenler, Milli Piyango Online internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden sorgulama yapabiliyor. Kullanıcılar, bilet numarası ya da gerekli bilgilerle kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini kolayca öğrenebiliyor.

Süper Loto nasıl oynanıyor?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılar arasından 6 sayı seçilerek oynanıyor. Çekiliş sonucunda:

6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor.

büyük ikramiyeyi kazanıyor. 5, 4 ve 3 bilenler ikramiye havuzundan pay alıyor.

ikramiye havuzundan pay alıyor. 2 bilenler ise teselli ikramiyesine hak kazanıyor.

Her çekilişte milyonlarca liralık ödül dağıtılan Süper Loto, haftanın üç günü Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerle şans oyunu severlerle buluşmaya devam ediyor.