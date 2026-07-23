İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, sanatçı Haluk Levent'in kardeşi ve Koşan Adam firmasının sahibi Berkant Acil'in emniyette verdiği ifade dosyaya girdi. Acil, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin organizasyon sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"İhaleye girme yetkimiz yok"

İfadesinde Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nı görevi nedeniyle tanıdığını belirten Acil, belediyeyle herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Koşan Adam firmasının ihale yeterliliğine sahip olmadığını ifade eden Acil, şirketlerinin yalnızca sanatçı organizasyonu hizmeti verdiğini belirterek, "İhaleye girme yetkimiz ve iş bitirme belgemiz yok. Danışman firma olarak hizmet veriyoruz" dedi.

Festival öncesinde belediye yetkililerinin kendisinden bilgi aldığını anlatan Acil, mali gücü bulunan Sur Müzik firmasıyla anlaşma sağlandığını, kendilerinin ise bu firmayla komisyon sözleşmesi yaparak organizasyonu yürüttüğünü söyledi.

"Sanatçılara ödeme yapmadık"

Festival organizasyonunda görev aldığını ancak ihale ve ödeme süreçlerinde yer almadığını savunan Acil, "Koşan Adam olarak sanatçıların organizasyonunu yaptık ancak hiçbir sanatçıya ödeme gerçekleştirmedik. Sanatçı ücretleri yüklenici firma Sur Müzik tarafından karşılandı. Bu durum hesap hareketlerinden de görülebilir" ifadelerini kullandı.

Bilirkişi raporundaki milyonluk fark

Dosyada yer alan bilirkişi raporunda, festival kapsamında belediye tarafından ödenen bedeller ile sanatçılara yapılan fiili ödemeler arasında yaklaşık 20 milyon 858 bin liralık fark bulunduğu yönündeki tespit de Acil'e soruldu.

Bu konuda da açıklama yapan Acil, sanatçıların resmi sözleşmelerde görünen ücretlerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Müzisyenlere kalan kısmı yüklenici firma Sur Müzik elden ödemiştir" dedi.

"1,5 milyon doları Haluk Levent istedi"

İfadesinin en dikkat çeken bölümünde ise şirket hesaplarındaki para transferlerine değinen Acil, 1,5 milyon dolarlık işlem hakkında şu iddiada bulundu:

"Paranın nereden geldiğini bilmiyorum. Ağabeyim Haluk Levent, söz konusu 1,5 milyon doların bir gün şirket hesabında kalmasını, daha sonra da Yeliz Kaya'nın hesabına gönderilmesini istedi. Ben de bu nedenle gönderdim. Bu işlemin Haluk Levent ve Yeliz Kaya tarafından vergi dairesine açıklandığını biliyorum. Sonrasında paranın akıbeti hakkında bilgim yok."

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Berkant Acil, ailesiyle yaptığı para transferlerinin doğal olduğunu savunarak, "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Aileme para göndermem ya da ailemden para almam en doğal hakkımdır. Yeliz Kaya ile yaptığım görüşmelerin tamamı Haluk Levent'e verilen hatır çekleriyle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Şile Belediyesi soruşturması kapsamında yürütülen adli süreç devam ederken, dosyaya giren bu ifadelerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.