Antalya'nın Serik ilçesini profesyonel liglerde temsil eden Serikspor'da teknik kadroda ayrılık yaşandı. Kulübün atletik performans antrenörü olarak görev yapan Çağhan Özus, kulüpteki mesaisini sonlandırdığını açıkladı. Özus, veda kararını kişisel sosyal medya hesapları üzerinden spor kamuoyu ile paylaştı.

Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, deneyimli antrenör yayımladığı veda mesajında kulübe ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Serikspor armasını gururla taşıdığını belirten Özus, görev süresi boyunca her zaman sahaya aynı motivasyonla çıktığını vurguladı. Başkanlara, yöneticilere, teknik heyete ve futbolculara şükranlarını sunan antrenör, kulüpte kurduğu bağları ve birlikteliği asla unutmayacağının altını çizdi.

YENİ HEDEFLER NELER OLACAK?

Kariyerinde yeni bir sayfa açacağını belirten antrenör, her sonun aynı zamanda yeni bir başlangıcın habercisi olduğunu ifade etti. Serikspor çatısı altında geçirdiği dönemi oldukça önemli bir tecrübe olarak nitelendiren Özus, elde ettiği dostlukların ve anıların kendisi için daima özel bir yere sahip olacağını dile getirdi. Gelecek planlarına dair net bir adres göstermeyen antrenör, yeni yolculuklara hazır olduğu mesajını vererek kulübe veda etti.

ATLETİK PERFORMANS LİGDE NEDEN ÖNEMLİ?

Profesyonel futbol liglerinde takımların fiziksel kapasitesini doğrudan belirleyen atletik performans antrenörleri, zorlu maç periyotlarında sakatlık risklerini minimize etme konusunda kritik bir rol üstleniyor. Serikspor yönetiminin, takımın fiziksel dayanıklılığını korumak ve ligdeki rekabet gücünü artırmak adına bu pozisyona kısa süre içinde yeni bir atama yapması bekleniyor. Antalya bölge futbol kamuoyu, kulübün teknik heyetindeki bu değişimin takımın genel kondisyonuna olası yansımalarını yakından takip ediyor.