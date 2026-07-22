Kültür ve Turizm Bakanlığı Opera ve Bale Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali için geri sayım başladı. Antalya'nın Serik ilçesindeki tarihi Aspendos Tiyatrosu'nun benzersiz akustiğinde gerçekleştirilecek organizasyon, dünyaca ünlü eserleri sanatseverlerle buluşturacak.

Toplamda dört farklı eserin altı temsil ile sahneleneceği festivalin açılışı, 12 Eylül Cumartesi günü üç perdelik 'Attila' operası ile yapılacak. İzlenme rekorları kıran bu eserin ardından, 15 Eylül Salı günü 'Anna Karenina' balesi sahneye taşınacak. Etkinlik takvimine göre, 19 ve 21 Eylül tarihlerinde saat 21.00'de 'Carmina Burana' adlı sahne kantatı izleyicilerin beğenisine sunulacak.

KAPANIŞ KAZAKİSTAN EKİBİNDEN

Festivalin kapanış programında ise Kazakistan Uluslararası Abay Opera ve Balesi sahne alacak. Konuk ekip, 25 ve 26 Eylül akşamları 'Spartacus' adlı bale eserini tarihi tiyatronun atmosferinde sergileyecek. Böylece festival süresince bir opera, iki bale ve bir sahne kantatı izleyiciyle buluşmuş olacak.

FESTİVALE ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

Bölgedeki kültür turizmine önemli bir ivme kazandıran ve Alanya dahil çevre ilçelerden de sanatseverler tarafından yakından takip edilen festival için ulaşım kolaylığı da sağlandı. Yetkililerin aktardığına göre, etkinlikleri izlemek isteyen vatandaşlar için belirlenen kalkış noktalarından ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Bu sayede sanatseverler tarihi Aspendos Tiyatrosu'na rahatlıkla ulaşım sağlayabilecek.