Pamphylia bölgesinin en önemli tarihi miraslarından biri olan Aspendos Antik Kenti'nde 2022 yılından bu yana sürdürülen kazı çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında hızlanan çalışmalarda, antik tiyatroyu akropolise bağlayan yaklaşık 300 metre uzunluğunda tarihi bir cadde gün yüzüne çıkarıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bilgin'in başkanlığında yürütülen kazılarda, sadece ulaşım ağı değil, dönemin günlük yaşamına ışık tutan yapılar da tespit edildi. Kazı ekibinin aktardığı bilgilere göre, güzergah üzerinde oldukça iyi korunmuş bir ekmek fırını, sivil konutlar, kamu binaları ve anıtsal bir kapı bulundu.

DEPREMLERE MEYDAN OKUYAN ALTYAPI

Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bilgin'in açıklamalarına göre, genişliği 3 ile 5 metre arasında değişen caddenin altında yaklaşık 1 metre derinliğinde gelişmiş bir kanalizasyon ağı yer alıyor. Antik dönem mühendisliğinin dikkat çeken bir detayı olarak, yola döşenen taşların arazinin eğimine uygun yerleştirilmesi sayesinde yapının asırlar boyunca yaşanan depremlere rağmen zeminde kayma yaşamadığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca kentin doğu sur kapısının dışında antik döneme ait bir doğu nekropolisi (mezarlık alanı) tespit edildi. Bölgede bulunan Klasik Dönem'e ait mezar, alanın MÖ 5. yüzyılın sonlarından itibaren mezarlık olarak kullanıldığını kanıtlıyor.

BÖLGE TURİZMİNE NASIL YANSIYACAK?

Bugüne kadar dünya çapında daha çok antik tiyatrosu ve su kemerleriyle tanınan Aspendos, yeni keşfedilen bu yürüyüş güzergahıyla ziyaretçi deneyimini baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor. Turistlerin doğrudan antik tiyatrodan başlayarak tarihi taş döşemeli yolu takip edip akropolise ulaşabilecek olması, Antalya ve çevresindeki kültür turizmi rotalarına yeni bir derinlik katacak. Bu gelişmenin, bölgeye gelen ziyaretçilerin antik kentte geçirdiği süreyi artırması ve tarihi alanın bütüncül olarak algılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.