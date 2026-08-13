Gazipaşa ilçesine bağlı Korubaşı Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (19) idaresindeki 07 DK 973 plakalı otomobil ile S.Ç'nin (55) kullandığı 07 BAR 354 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen motosikletten asfalt zemine savrulan sürücü S.Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan 55 yaşındaki S.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

MOTOSİKLET KAZALARINDA RİSK NASIL AZALTILIR?

Özellikle Gazipaşa ve çevresinde motosiklet kullanım oranının yüksek olması, koruyucu ekipmanların önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Uzmanlar, motosiklet kazalarında ciddi yaralanmaların önüne geçmek için standartlara uygun kask kullanımının hayati önem taşıdığını ve otomobil sürücülerinin kavşaklarda iki tekerlekli taşıtlara karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirtiyor.

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini ve tarafların kusur durumunu belirlemek amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı.