Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gökçepınar Mahallesi'nde yer alan 1. derece arkeolojik sit alanının sınırları, yeni tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkmasıyla yeniden çizildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karar, 13 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bölgedeki özel mülkiyete ait 197 ada 6 parselde yapılan detaylı incelemelerde önemli bulgulara rastlandı. Uzman ekiplerin sahada tespit ettiği blok taşlar, tarihi bir kuyu ve yoğun miktarda pişmiş toprak seramik parçaları, alanın koruma çemberinin genişletilmesini zorunlu kıldı. Kurulun 30 Temmuz 2026 tarihli onayının ardından, en son 31 Ağustos 2016'da belirlenen sınırlar on yıl aradan sonra güncellenerek tescillendi.

KALINTILARIN DÖNEMİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Gökçepınar Mahallesi, dünyaca ünlü Aspendos Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşılayan tarihi Pınarbaşı kaynaklarına ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor. Ancak yeni tespit edilen bu kalıntıların doğrudan Roma dönemine veya antik su sistemine ait olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, kalıntıların kesin tarihlendirmesi için daha fazla bilimsel veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

1. DERECE SİT ALANI MÜLK SAHİBİNİ NASIL ETKİLER?

Yeni kalıntıların bulunduğu 197 ada 6 parselin 1. derece arkeolojik sit alanı kapsamına alınması, söz konusu arazide katı koruma tedbirlerinin uygulanacağı anlamına geliyor. İlgili mevzuat gereği, bu dereceye sahip alanlarda her türlü yapılaşma yasaklanırken, tarımsal faaliyetler veya toprağa müdahale gerektiren işlemler de koruma kurullarının iznine tabi tutuluyor. Alınan son kararla birlikte bölgedeki tarihi doku güvence altına alınmış oldu.