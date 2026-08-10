Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Aspendos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda tarihi bir keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kentin Doğu Nekropolü'nde yaklaşık 2 bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen bir mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un duyurduğu gelişmeye göre, antik kentte ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolü alanında bulunan dikdörtgen planlı mezar, MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihleniyor. Kazı ekibinin titiz çalışmaları sonucu ulaşılan buluntuların, kentin tarihsel sürecine dair önemli veriler sunduğu aktarıldı.

MEZARDAKİ GÜREŞÇİ İZLERİ

Mezarın içinde yapılan incelemelerde, üzerinde güreşçi figürleri yer alan meşhur Aspendos sikkeleriyle benzerlik gösteren eşyalar saptandı. Uzmanlar, bu tarihi eserlerin mezarda yatan kişinin sporla ilgilenen biri, muhtemelen de Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret ettiğini bildirdi. Bu durum, antik çağda bölgedeki spor kültürünün ne denli köklü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ASPENDOS SİKKELERİNİN SIRRI NEDİR?

Antik dönemde Aspendos, özellikle üzerinde güreşçilerin resmedildiği gümüş stater sikkeleriyle Akdeniz havzasında büyük bir üne sahipti. Şehrin ticari gücünü simgeleyen bu paraların üzerindeki sporcu betimlemeleri, kentin sadece ticarette değil, atletik müsabakalarda da merkez konumunda olduğunu gösteriyor. Yeni bulunan mezar, bu madeni paralardaki figürlerin kentteki gerçek yaşamla doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtlıyor.

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kazı ekibini ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü tebrik ederek, kültürel mirasın bilimsel yollarla korunmaya devam edeceğini vurguladı. Antalya turizminin önemli duraklarından biri olan Serik'teki bu yeni arkeolojik bulgunun, bölgeye yönelik kültürel ilgiyi daha da artırması bekleniyor.