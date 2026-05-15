Productions tarafından hazırlanan ve iki sezondur Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan "Eşref Rüya" dizisi için final kararı alındı. Şirket tarafından yayımlanan açıklamaya göre, yapım ekibi hikayenin ritmine sadık kalarak projeyi planlanan zamanda sonlandırmayı tercih etti.

Dizinin final bölümünün, karakterlerin hikayelerini duygusal bir bütünlük içinde tamamlayacak şekilde özel olarak tasarlandığı bildirildi. Seyirciyle kurulan bağın korunması amacıyla gereksiz uzatmalardan kaçınıldığı ve ekran yolculuğunun en doğru noktada bitirileceği aktarıldı.

KÜRESEL PAZARDA BÜYÜK BAŞARI

Ekranlarda 44 bölümü geride bırakan yapım, sadece ulusal reytinglerde Çarşamba günleri elde ettiği liderlikle kalmadı, uluslararası pazarda da önemli istatistiklere ulaştı. Yayın hakları 70'i aşkın ülkeye satılan dizi, Türkiye'nin dizi ihracatındaki payına katkı sağlarken dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edindi.

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ ETKİSİ NEDİR?

Geleneksel televizyon yayıncılığının yanı sıra dijital alanda da varlık gösteren proje, Amazon Prime Video ile yapılan iş birliğiyle dikkat çekti. YouTube platformunda 2 milyonu aşkın aboneye ulaşan dizinin, çeşitli sosyal medya kanallarında milyonlarca takipçisi bulunuyor.

Productions yetkilileri, alınan final kararının ardından bir teşekkür mesajı paylaştı. Yayımlanan mesajda, iki sezonluk yolculukta emeği geçen oyuncu kadrosuna, senaryo ile kamera arkası ekiplerine, yayıncı kuruluşa ve projeyi ilk günden bu yana destekleyen izleyicilere şükranlar sunuldu.