Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Alanya kurbanlık pazarlarında yoğunluk arttı. İlçedeki satış alanlarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıkarken, özellikle dev tosunlar vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bu yıl yem, bakım ve nakliye maliyetlerindeki yükseliş fiyatlara da yansıdı. Buna rağmen üreticiler, vatandaşın alım gücünü dikkate alarak fiyat belirlemeye çalıştıklarını söylüyor.

KÜÇÜKBAŞLAR 15 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Alanya’daki kurban satış noktalarında küçükbaş hayvanlar 15 bin TL ile 35 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Büyükbaş kurbanlıklarda ise fiyatlar 100 bin TL’den başlayıp hayvanın kilosu ve cinsine göre yükseliyor.

PAZARIN EN ÇOK KONUŞULAN HAYVANI OLDU

Pazarın en dikkat çeken kurbanlığı ise Demirtaş Mahallesi’nde yetiştirilen 1 ton 200 kilogramlık dev dana oldu. Görüntüsüyle vatandaşların ilgisini çeken hayvan, kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

Besiciler tarafından özel bakım uygulanan dana, 450 bin TL’ye satılarak pazarın en yüksek rakamlarından birine ulaştı.

BAYRAMA DOĞRU YOĞUNLUĞUN ARTMASI BEKLENİYOR

Besiciler, Kurban Bayramı yaklaştıkça Alanya genelindeki hareketliliğin daha da artmasını bekliyor. Özellikle son hafta sonu satış alanlarında yoğunluk yaşanacağı tahmin ediliyor.