Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı gecede Barış Alper Yılmaz’ın eğlence sırasında içki ve puro kullandığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kutlama görüntülerinin kısa sürede yayılmasıyla birlikte, milli futbolcu hakkında geçmişte ortaya atılan alkol ve sigara bağımlılığı iddiaları yeniden gündeme taşındı.

KUTLAMA GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

Şampiyonluk kutlamaları sırasında kaydedilen görüntülerde Barış Alper Yılmaz’ın takım arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği görüldü. Elindeki içki ve puro nedeniyle sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar futbolcunun özel hayatına ilişkin eski paylaşımları tekrar dolaşıma soktu.

GEÇMİŞTEKİ İDDİALAR YENİDEN KONUŞULUYOR

Barış Alper Yılmaz hakkında daha önce sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılmış olsa da, bu konuda kamuoyuna yansımış resmi bir açıklama ya da doğrulanmış bir sağlık bilgisi bulunmuyor. Son görüntülerin ardından söz konusu iddialar yeniden tartışma konusu oldu.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler, Galatasaray taraftarları arasında da farklı yorumlara neden oldu. Bazı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarının doğal bir parçası olarak değerlendirme yaparken, bazıları ise profesyonel sporcuların yaşam tarzına ilişkin daha dikkatli olunması gerektiğini savundu.