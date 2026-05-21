Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni vergi düzenlemesi, hem vatandaşları hem de şirketleri ilgilendiren önemli değişiklikler içeriyor. Yasalaşan düzenlemeyle birlikte amme borçlarına 72 aya kadar taksit imkanı sağlanırken, yurt dışı kazançlar ve yabancı yatırımcılar için yeni vergi avantajları getirildi.

AMME BORÇLARINA 72 AYA KADAR TAKSİT

Yeni düzenlemeye göre, kamu borçlarının vadesinde ödenmesi halinde borçluyu zor durumda bırakacak durumlarda yapılandırma yapılabilecek. Borçlunun yazılı başvuruda bulunması ve gerekli teminatı göstermesi şartıyla kamu alacakları 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Yapılan değişiklikle birlikte teminatsız tecil sınırı da artırıldı. Buna göre toplam borcu 1 milyon lirayı aşmayan vatandaşlardan teminat istenmeyecek. Daha yüksek borçlarda ise aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilecek.

YURT DIŞI KAZANÇLARA YENİ VERGİ AVANTAJI

Düzenleme kapsamında Türkiye’ye yabancı sermaye girişini teşvik edecek adımlar da yer aldı. Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen yeni hükümle, belirli şartları taşıyan kişilerin yurt dışında elde ettiği kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulabilecek.

Ayrıca veraset yoluyla gerçekleşen mal intikallerinde uygulanacak vergi oranı da yüzde 1 olarak belirlendi.

TEKNOGİRİŞİM ŞİRKETLERİNE DESTEK

Yeni vergi paketinde teknoloji girişimlerine yönelik önemli düzenlemeler de bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kriterlerini sağlayan teknogirişim şirketlerinde çalışan personele verilen pay senetlerinde gelir vergisi avantajı uygulanacak.

Buna göre çalışanlara sağlanan pay senetlerinde istisna sınırı ilgili yıldaki brüt ücretin iki katı olarak uygulanacak. Ancak hisselerin belirlenen sürelerden önce satılması halinde vergi avantajının geri alınabileceği belirtildi.

VARLIK BARIŞI 2027’YE UZATILDI

Düzenleme kapsamında dikkat çeken başlıklardan biri de varlık barışı uygulaması oldu. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027’ye kadar Türkiye’ye bildirilmesi halinde vergi incelemesi yapılmayacak.

Yetkililer, bu adımın kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasını hedeflediğini ifade ediyor.

ŞİRKETLER İÇİN VERGİ İNDİRİMLERİ GELİYOR

Yeni yasa ile üretim yapan şirketlere yönelik kurumlar vergisi indirimi de getirildi. Sanayi sicil belgesine sahip üretici firmalar ile zirai üretim yapan şirketlerin belirli kazançlarında kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak uygulanacak.

Ayrıca İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kuruluşlara sağlanan vergi avantajlarının süresi 2047 yılına kadar uzatıldı.