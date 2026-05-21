Kumluca'ya bağlı Çaltı Mahallesi’nde çıkan yangın mahallede korku dolu anlara neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan yangında iki kişinin yaşadığı tek katlı müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Evden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, bir yandan da yangına müdahale etmeye çalıştı.

Evde yaşayan Fatma Oktay (94) ile kızı Meryem Oktay (75), vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Bölgenin ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında yangın büyük ölçüde evi sarmış durumdaydı. Ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan ve alevlerden etkilenen Fatma Oktay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının ayağı ve sırt bölgesinde yanık oluştuğu öğrenildi.

Fatma Oktay’ın oğlu Nail Oktay, yangın haberini ilçe merkezindeyken aldığını belirterek yaşadıkları korkuyu anlattı.

Oktay, “Doğup büyüdüğüm evimizin yandığı haberini alınca hemen mahalleye geldim. Geldiğimde ev tamamen yanmıştı. İlk başta annem ve ablamın durumunun iyi olduğunu düşündük ancak sağlık ekipleri annemin vücudunda yanıklar olduğunu belirledi. Şu anda hastanede tedavi görüyor. Nefes almakta zorlanıyor” dedi.

YANGININ ŞÖMİNE ATEŞİNDEN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin değerlendirmede bulunan Nail Oktay, annesi ve ablasının şöminede yemek yaptıktan sonra diğer odaya geçtiğini söyledi.

“Daha sonra yoğun duman kokusu almışlar. Kapıyı açtıklarında alevlerin evi sardığını görmüşler. Muhtemelen şöminedeki ateş tamamen sönmedi ve ahşap tavana sıçradı” diyen Oktay, evden hiçbir eşyanın kurtarılamadığını ifade etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.