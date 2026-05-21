TÜRK gençliğinin milli şuur, birlik ve teknoloji vizyonunu aynı çatı altında buluşturan kurultaya, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanlığı da İl Başkanı Ömer Faruk Yıldırım öncülüğünde tam kadro katılım sağladı.

Kurultay boyunca Türk gençliğinin milli ve manevi değerler etrafında kenetlenmesinin önemine vurgu yapılırken, geleceğin Türkiye’sini inşa edecek gençlerin eğitimden teknolojiye, kültürden sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda ortaya koyduğu çalışmalar dikkat çekti. Salonları dolduran binlerce genç, birlik ve beraberlik ruhunu güçlü şekilde yansıtırken, teşkilat mensuplarının disiplinli duruşu ve yüksek motivasyonu büyük takdir topladı. Program kapsamında gerçekleştirilen konuşmalarda, Türk gençliğinin yalnızca geçmişin mirasını taşıyan değil; aynı zamanda geleceği şekillendiren, araştıran, üreten ve geliştiren bir anlayışla yetişmesinin önemi ifade edildi. Özellikle son yıllarda gençlerin teknolojiye yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen projelerin, milli teknoloji hamlesine katkı sunduğu vurgulandı. Kurultayın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise TeknOcak faaliyetleri oldu. Gençlerin bilim, yazılım, yapay zekâ, savunma teknolojileri ve inovasyon alanlarında ortaya koyduğu çalışmalar büyük ilgi gördü. TeknOcak bünyesinde hazırlanan projeler, Türk gençliğinin sadece fikir üreten değil; aynı zamanda geliştiren, uygulayan ve geleceğe yön veren bir nesil olarak yetiştiğini bir kez daha ortaya koydu. Sergilenen teknolojik çalışmalar katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle incelenirken, gençlerin ortaya koyduğu vizyon büyük beğeni topladı. Kurultay süresince farklı illerden gelen teşkilatlar arasında istişareler gerçekleştirilirken, ortak hedefin milli şuura sahip, donanımlı ve güçlü bir gençlik yetiştirmek olduğu mesajı verildi. Antalya teşkilatlarının kurultaya yoğun katılımı ve organizasyon boyunca sergilediği disiplinli davranışları ile birlikte hareket etmelerini sağlayan koordinasyon dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Program sonunda yapılan değerlendirmelerde, Türk gençliğinin milli değerlerine bağlı, çağın gerekliliklerini takip eden ve teknolojiyi etkin kullanan bir anlayışla geleceğe hazırlandığı ifade edilirken; gerçekleştirilen Büyük Kurultay’ın birlik ruhunu güçlendiren önemli organizasyonlardan biri olduğu belirtildi. Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ise yaptığı değerlendirmede, “Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanlığı olarak; Liderimiz sayın Devlet Bahçeli’nin çizdiği istikamette, Genel Başkanımız sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın izinde ve emrinde, Antalya’da tek yürek, tek bilek ve tek kale olarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

