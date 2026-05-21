Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı Nisan ayı motorlu kara taşıtları verileri, Türkiye’de araç sayısındaki hızlı artışı bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyon 199 bin 933’e ulaştı.

Sadece Nisan ayında 182 binden fazla yeni aracın trafiğe katıldığı belirtilirken, toplam araçların yüzde 51,8’ini otomobiller oluşturdu. Motosiklet ve kamyonetlerin de önemli paya sahip olduğu verilerde, hibrit ve elektrikli araçlardaki yükseliş dikkat çekti.

TOPLAM SAYIDA İSTANBUL ZİRVEDE

En fazla aracın bulunduğu şehir 6,3 milyonun üzerindeki araç sayısıyla İstanbul oldu. İstanbul’u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.

Ancak araç yoğunluğu nüfusa oranlandığında sıralama tamamen değişti. Türkiye’nin en yoğun araç sahipliği oranına sahip ili Muğla olarak açıklandı.

MUĞLA’DA HER 1,38 KİŞİYE BİR ARAÇ DÜŞÜYOR

TÜİK verilerine göre yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip Muğla’da 780 bine yakın araç bulunuyor. Bu oran, kentte her 1,38 kişiye bir araç düştüğünü gösteriyor.

Muğla’nın ardından Burdur ve Antalya da kişi başına düşen araç sayısında üst sıralarda yer aldı. Turizm kentlerinde araç yoğunluğunun yüksek olmasının nedenleri arasında mevsimsel hareketlilik, ulaşım alışkanlıkları ve yazlık nüfus artışı gösteriliyor.

İSTANBUL’DA YOĞUNLUK DAHA DÜŞÜK KALDI

Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul ise toplam araç sayısında açık ara lider olmasına rağmen, yüksek nüfus nedeniyle kişi başına düşen araç oranında daha geride kaldı. Kentte yaklaşık her 2,5 kişiye bir araç düştüğü hesaplandı.

Uzmanlar, araç sayısındaki hızlı artışın özellikle büyükşehirlerde trafik yükünü artırdığına dikkat çekiyor. Toplu taşıma, raylı sistemler ve alternatif ulaşım çözümlerinin öneminin her geçen yıl daha fazla hissedildiği belirtiliyor.

ANTALYA İLK SIRALARDA YER ALDI

Turizm ve göç hareketliliğinin yoğun olduğu Antalya da araç yoğunluğunda üst sıralarda yer aldı. Kentte hem yerleşik nüfusun hem de sezonluk hareketliliğin araç kullanımını artırdığı ifade ediliyor.