Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların artan harcama planları bankacılık sektörünü de hareketlendirdi. Bayram alışverişi, seyahat, kurbanlık ve tatil giderleri nedeniyle nakit ihtiyacının yükselmesiyle birlikte birçok banka yeni kredi kampanyalarını duyurdu.

Özellikle mobil bankacılık uygulamaları üzerinden sunulan faizsiz ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans kampanyaları kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı. Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla belirli limitlere kadar sıfır faizli seçenekler sunarken, bazı özel bankalar ise düşük faiz oranlı uzun vadeli kredi imkanlarıyla öne çıkıyor.

BANKALAR YENİ MÜŞTERİLERİ HEDEFLİYOR

Bankaların büyük bölümü kampanyalarını dijital başvuru yapan yeni müşterilere yönelik hazırladı. Mobil uygulama üzerinden müşteri olan vatandaşlar, belirlenen limitler dahilinde faizsiz kredi veya taksitli nakit avans kullanabiliyor.

Piyasada öne çıkan bazı kampanyalar şu şekilde sıralanıyor:

QNB Finansbank: 25 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ve nakit avans

25 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ve nakit avans Akbank: 45 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL taksitli nakit avans

45 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL taksitli nakit avans İş Bankası: Yeni müşterilere özel 55 bin TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatı

Yeni müşterilere özel 55 bin TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatı Garanti BBVA: 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kampanyası

100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kampanyası DenizBank: Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi seçenekleri

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi seçenekleri Yapı Kredi: 750 bin TL’ye kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi

DİJİTAL BANKALAR DA KAMPANYA YARIŞINDA

Sadece geleneksel bankalar değil, dijital bankacılık platformları da rekabete dahil oldu. Özellikle hızlı başvuru ve düşük masraf avantajı sunan dijital bankalar, genç kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Kampanya sunan dijital platformlar arasında Enpara.com, ON Dijital Bankacılık, GetirFinans, Albaraka Türk ve TEB gibi kuruluşlar yer alıyor. Bazı platformlarda yüzde 2,89 seviyelerinden başlayan faiz oranları dikkat çekiyor.

BAYRAM ÖNCESİ BAŞVURULARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Ekonomik hareketliliğin arttığı bayram dönemlerinde ihtiyaç kredisi başvurularında yoğunluk yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşların kredi kullanmadan önce toplam geri ödeme tutarını dikkatle incelemesi gerektiğini vurguluyor.

Bankaların sunduğu kampanyaların çoğunun belirli süreyle sınırlı olduğu ve kredi notu ile gelir durumuna göre değişiklik gösterebildiği belirtiliyor.