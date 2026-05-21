Hatay’da dün akşam başlayan ve gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, özellikle Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde ciddi hasara yol açtı. Asi Nehri’nin bazı bölümlerinin taşmasıyla birlikte birçok mahallede su baskınları meydana geldi, yollar çöktü ve ulaşım aksadı. Yaşanan afette hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükselirken, 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.

YAMAÇTAKİ EV ÇÖKTÜ

Antakya’nın Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde yoğun yağış sonrası yamaçta bulunan bir ev çöktü. Enkaz altında kalan 4 kişiden 3’ü ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri katıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, riskli alanlarda tahliye çalışmaları da başlatıldı.

DEFNE’DE ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ

Defne ilçesi Subaşı Köprüsü yakınlarında ise üst geçidin çökmesi sonucu kontrolden çıkan bir araç dere yatağına düştü. Kazada araçta bulunan bir kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Defne’nin Değirmenyolu Mahallesi’nde mahsur kalan vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KÖPRÜLERDE VE YOLLARDA HASAR OLUŞTU

Antakya-Samandağ çevre yolunda bulunan Karaçay Köprüsü’nün bir bölümünde çökme meydana geldi. Trafik akışı kontrollü şekilde köprünün sağlam kısmından sağlanıyor.

Kent genelinde çok sayıda ana arter ulaşıma kapatılırken, Devlet Su İşleri, Karayolları ve belediye ekipleri su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

SAMANDAĞ’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sağanak yağışın en fazla etkilediği ilçelerden biri olan Samandağ’da eğitime bir gün ara verildi. Antakya’da ise bazı bölgelerde bulunan 5 okulda eğitim durduruldu.

VALİ MASATLI: 157 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, meteorolojik tahminlerin üzerinde yağış aldıklarını belirtti. Masatlı, il genelinde metrekareye 157,2 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Vali Masatlı, şu ana kadar toplam 1044 ihbar aldıklarını ve sahada 374 ekip, 498 araç ve 1230 personelin görev yaptığını söyledi.

Masatlı ayrıca, sel ve taşkın nedeniyle yaklaşık 25 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü, 10 bin 500 kanatlı hayvan ile çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğunu açıkladı.

AKDENİZ BÖLGESİNDE YAĞIŞ RİSKİ SÜRÜYOR

Meteoroloji verilerine göre yağışların bugün de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, dere yatakları ve riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Hatay’da yaşanan afetin ardından gözler, benzer yağış riskinin bulunduğu Antalya ve Alanya çevresindeki dere yatakları ile altyapı bölgelerine çevrildi. Uzmanlar özellikle kısa sürede etkili olan kuvvetli yağışlarda taşkın riskinin arttığına dikkat çekiyor.